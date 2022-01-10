【2022年部署】瑞銀予恒指今年目標27000點 看好3大板塊 高盛選出近20隻首選港股

多間大行發表今年港股投資展望。瑞銀投資銀行香港策略師陳志立在網上會議中預期，今年底恒指上望27000點，與目前相比仍有約15％升幅，而MSCI指數則料達到12400點。該行維持本港將於第二季通關的預測，料受未能通關影響的股票將會追落後及有較好表現。該行另看好三大板塊，包括本港銀行、與通關相關的股票，及高息股。

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瑞銀中國╱香港房地產投資研究主管林鎮鴻表示，最看好零售、其次分別為住宅及辦公室。住宅市場方面，林鎮鴻料今年樓價下跌約5％，主要因本港在移民潮影響下人口持續流出、預期內地經濟增長放緩至5.4％、資本外流及美國加息等。他預期，美國將於今年加息一次，並於明後兩年分別加兩次息。林鎮鴻指出，零售商舖租金升幅要視乎通關情況，料將升6％，惟預期零售將不會再回到2018年的高水平，因為有奢侈品品牌已在深圳及廣州開店，對本港零售行業構成威脅，加上內地的消費習慣改變及內地開設免稅店，均將影響本港零售，而且參考澳門的經驗，料通關後零售業復甦亦會較慢。

另一間大行高盛，日前亦發表發表亞太區策略報告，並且根據盈利重評領先指標，選出近20隻首選港股。

高盛最新首選港股名單一覽：

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