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【手機設備股】丘鈦科技去年攝像頭模組銷量4.79億件、達全年目標近98%　12月銷售年增23%

股市 19:13 2022/01/10

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【手機設備股】丘鈦科技去年攝像頭模組銷量4.79億件、達全年目標近98%　12月銷售年增23%

丘鈦科技 （01478） 公布2021年12月主營產品銷量，上月攝像頭模組銷售約4563.1萬件，按年增22.6%，2021年全年攝像頭出貨量約4.79億件，較2020年的3.93億增22.03%，但仍低於丘鈦科技今年攝像頭出貨量增長25%的目標。值得留意是，丘鈦科技在去年7月已下調年初給予全年攝像頭出貨量目標，從按年增長不低於30%下調至25%。

丘鈦科技11月攝像頭模組銷售年增34%　受惠供電恢復、今早曾升逾半成，看【下一頁】

丘鈦科技稱，12月800萬像素及以下攝像頭模組銷售量約1979.3萬件，按年增96.7%；1,000萬像素及以上攝像頭模組約2583.8萬件，按年跌4.8%，其中3,200萬像素及以上攝像頭模組約1341.8萬件，按年增13.1%。丘鈦科技解釋是由於市場份額有所提升所致。

此外，丘鈦科技上月指紋識別模組銷售數量約1058.8萬件，按年增2.7%，全年出貨量約1.15億件，按年增24.6%，低於增長超過30%的目標。

12月屏下指紋識別模組上月銷量約447.4萬件，按年跌1.3%；非屏下指紋識別模組約611.4萬件，按年增5.9%。

相關文章：

【手機設備股】受累國慶假加限電　丘鈦科技10月攝像頭模組銷售按月減7.4%

【手機設備股】丘鈦科技9月攝像頭模組銷售錄4299萬件　按年增15.2%

記者：李哲毅

港股 手機設備股 丘鈦科技（01478）

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