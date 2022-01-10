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【恒騰網絡】獲騰訊落實合作 恒騰擺脫恒大陰霾開始遊戲業務？

股樓投資 19:08 2022/01/10

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恒騰網絡(00136)的前控股股東中國恒大(03333)已全數出售所持有的恒騰股權後，恒騰亦公布改名為中國儒意控股，重申定位為影視製作及綫上流媒體平台。
 

同場加映   【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

 

至於與第二大股東騰訊控股 （00700） 的關係則仍然牢固，繼去年4月雙方在影視版權資源共享開展全面戰略合作之後，恒騰網絡早前公布，其附屬深圳景秀與騰訊附屬公司合作，後者向前者提供遊戲產品提供技術服務和渠道推廣服務。兩者再進一步加強合作，公布將落實「影遊聯動」（電影與遊戲的聯動），其中首款達成合作的是遊戲《傳奇天下》，即在內地火熱的網絡遊戲《傳奇》的手遊版。
 
根據公司資料，《傳奇天下》為3D鎖視角MMORPG遊，採用虛幻引擎4(由Epic Games開發的遊戲引擎)，目標創造高科技感和未來感，希望帶來「元宇宙」遊戲體驗。另外，恒騰網絡未來預計或有更多遊戲與騰訊合作。
 
實際上，國際上不乏影視平台轉向遊戲的先例，例如全球第一的流媒體平台Netflix就在2020年11月開始推出多款遊戲，亦開始與不同遊戲公司進行合作或併購，恒騰加入遊戲業務，或反映市場影遊合作的大趨勢。

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

電影 遊戲 恒騰網絡（00136） Netflix 騰訊控股（00700） 經濟

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