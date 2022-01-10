  • 19°C
香港時間 : 2022110日 (一) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】配股增加手上資金量 美銀證券維持看好美東汽車

股樓投資 19:08 2022/01/10

分享：

美東汽車 （01268） 早前公布發可換股債券及配股，美銀證券認為，公司正在提高進一步收購的能力，過去有成功把收購門店劣勢扭轉的往績，認為美東汽車若進一步收購，將成為股價催化劑。

同場加映   【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

美銀證券指，美東汽車收購追星汽車後，其後融資獲得新資金，現金存量仍較高，雖然宏觀經濟較弱，房地產面對信貸融資問題，但該行認為優質的經銷商能夠應對現時的困局，認為現金較充裕的美東汽車能受惠。該行把公司目標價由53元降至52元，重申「買入」評級。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 汽車 配股 美東汽車（01268）

上一篇文章

【平價5G機】蘋果第三代iPhone SE規格曝光 料最快今年春季登場

下一篇文章

【新股IPO】環龍控股2260明日掛牌暗盤微升3.3% 超購逾12倍 一手中籤率15%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Omicron】第5波新冠疫情爆發 入竹篙灣檢疫中心前必看 一文看清隔離走佬袋清單
【Omicron】第5波新冠疫情爆發 入竹篙灣檢疫中心前必看 一文看清隔離走佬袋清單
【有相睇】年輕人靠自己上車　業主深受感動　底價再減助圓夢
【有相睇】年輕人靠自己上車　業主深受感動　底價再減助圓夢
【職場熱話】女同事不隨波逐流 棄用名牌手袋 反被同事取笑感不快
【職場熱話】女同事不隨波逐流 棄用名牌手袋 反被同事取笑感不快
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【職場熱話】新同事抽中3萬元大獎 小器老闆催歸還不果 最終竟出律師信追討
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
【有相睇】印籍客睇好後市　660萬元購日出康城LP6收租　單位一直全新「無住過」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款