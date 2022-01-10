【大行點睇】配股增加手上資金量 美銀證券維持看好美東汽車

美東汽車 （01268） 早前公布發可換股債券及配股，美銀證券認為，公司正在提高進一步收購的能力，過去有成功把收購門店劣勢扭轉的往績，認為美東汽車若進一步收購，將成為股價催化劑。

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美銀證券指，美東汽車收購追星汽車後，其後融資獲得新資金，現金存量仍較高，雖然宏觀經濟較弱，房地產面對信貸融資問題，但該行認為優質的經銷商能夠應對現時的困局，認為現金較充裕的美東汽車能受惠。該行把公司目標價由53元降至52元，重申「買入」評級。

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