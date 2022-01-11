【ET開市直擊】「醜股大翻身」升勢未完？醫藥股回勇睇真啲（附time code）

恒指上日升穿23700點，內地出現Omicrond本土病例，疫情相關股急彈，疫苗股康希諾生物升近一成，線上醫療股強勢，阿里健康 （00241） 、京東健康 （06618） 升逾一成；Saas軟件股、內房股齊齊造好，港股後市怎預測？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》為你逐個板塊分析。

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02：07 - 市場焦點速覽

02：48 - 美股外圍市況速報

04：05 - 亞太股市早段市況速報

04：23 - 高盛、摩通加息預期速報

05：05 - 預計加息步伐是否比預期快？美股走勢怎預示？

06：46 - 港股上日市況速覽 能否突破二萬四？

11：33 - 線上醫療股、醫藥股大反彈升勢可否持續？

13：31 - 看好線上醫療股 阿里健康 （00241） vs 京東健康 （06618） vs 平安好醫生 （01833） 點揀？

14：46 - 傳萬科 （02202） 向世茂 （00813） 洽談併購 內房見曙光？入手內房股策略部署

18：35 - 新股環龍控股 （02260） 暗盤價表現不錯 今日首掛值得留意？

21：30 - 港股開市前市況速報

21：50 - ET個股推介－康師傅 （00322）

24：31 - 觀眾問股：未有貨想入銀行股 滙豐 （00005） vs 恒生銀行 （00011） vs 中銀香港 （02388） 點揀？

26：26 - 個股分析：滙豐 （00005） 今年有機會見60元？

27：43 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 捱價中反彈目標看多少？前景點睇？

29：11 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 10.7元買入 股價可再上衝？

30：19 - 港股開市市況速報

30：46 - 觀眾問股：京東健康 （06618） 120元買入一手 守、增持抑或沽？

32：47 - 觀眾問股：NIKE（NKE.US）狂跌 對李寧 （02331） 、安踏 （02020） 影響如何？

34：11 - 觀眾問股：中國中冶 （01618） 2.1元買入目標價看多少？

35：31 - 觀眾問股：偉易達 （00303） 64.8元有貨如何部署？有沒有反彈目標？

36：58 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 為何表現這麼差？新一年表現怎預測？

38：45 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 24元買入如何是好？

41：55 - 觀眾問股：中國中鐵 （00390） 、中國鐵建 （01186） 點揀？想入手要等回調？

45：03 - 觀眾問股：袞礦能源 （01171） 17.5元有貨點睇？

47：04 - 觀眾問股：中糧家佳康 （01610） 前景點睇？可受惠食品加價概念？

48：28 - 觀眾問股：石藥 （01093） 12元重貨想止蝕怎部署？可重上10元？

49：38 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 43元重貨如何是好？前景點睇？

51：08 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 49元買入收息用 近日回調可加注？

52：30 - 有何高息股吸引可推介？中國奧園 （03883） 、碧桂園 （02007）

53：40 - 觀眾問股：長和 （00001） 可受惠回購概念？走勢是大圓底？

54：59 - 最新消息速報：中國有贊 （08083） 折讓19%配股 早段股價跌近一成半

55：17 - ET獨家消息速報：港府擬防疫限聚令延至農曆新年後 推第五輪「防疫抗疫基金」

55：51 - 恒指早段市況速覽

56：07 - 消息股：香港科技探索 （01137） 、丘鈦科技 （01478） 、復銳醫療科技 （01696）

57：06 - 財經日誌提提你

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