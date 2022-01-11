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【珍奶商機】珍奶無懼疫市　台灣歇腳亭員工年終獎金最高達8個月　為歷年最高

商業 12:00 2022/01/11

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疫情下餐飲業大受影響，不過珍珠奶茶卻似乎不包括在內。（法新社圖片）

疫情下餐飲業大受影響，不過珍珠奶茶卻似乎不包括在內。旗下有「歇腳亭」的台灣公司「聯發國際」，近日宣布員工年終獎金最高達8個月，擁有「日出茶太」的六角年終獎金最高亦有6個月，更全面調高人工5%到15%。

【Omicron肆虐】澳洲累計確診突破100萬宗　維珍航空運力減25%

感謝員工共渡時艱　加薪5%至15%

聯發國際董事長鄭凱隆表示，為感謝員工的辛勞，今年的年終獎金最高可達8個月，中高層主管平均約5個月，全體員工平均約3個月，為歷年來最高。

六角也宣布，感謝員工在疫情艱困時刻，與公司共同堅守崗位，將發放年終獎金最高6個月，2022年更全面調薪5%至15%。

遍布全球4大洲、13個國家　美國有5成非華人消費者

歇腳亭近年來積極進軍美國，預計今年第1季分店將達131家，稍後還將於科威特開分店。六角亦宣布日出茶太明年全球1500家店的目標，將較今年增加300家店，增幅有25%。

聯發國際總經理賴柏宇指出，目前歇腳亭已遍布全球4大洲、13個國家，總店家數超過350間。美國也成為主力市場，歇腳亭已是美國市佔率首位的台灣手搖茶品牌，現在有高達7成以上加盟主及5成非華人消費者。

進軍中東市場

全球的手搖茶市場規模在2020年有23.2億美元（約180億港元），預估到2027年將達到43億美元（約335億港元），聯發國際也看準中東市場，在杜拜開了4家分店。

隨著中東消費市場崛起、珍珠奶茶文化席捲年輕人，聯發國際已與科威特的合作夥伴完成簽約，是目前唯一進軍科威特的國際連鎖手搖茶品牌。

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責任編輯：李智美

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