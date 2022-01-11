英超市取消標使用期限減浪費 鼓勵用聞分牛奶好壞

由於牛奶保質期相對較短，一旦當日銷情不理想，每日便可能有大量牛奶會傾倒，造成食物浪費。為減少浪費食物，英國超市Morrisons於1月底開始，取消自家品牌牛奶所標註的「使用期限」、改為列明「最佳食用」日期。

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英國連鎖超市Morrisons宣布於1月底開始，取消9成自家品牌牛奶所列明的「使用期限」（use by），減少需要傾倒大量因到期的新鮮牛奶，避免造成食物浪費。Morrisons取而代之會在自家牛奶標註「最佳食用」（best before）日期，及鼓勵民眾用鼻聞牛奶檢查質量。

Morrisons表示，新措施將有助每年減少傾倒數百萬公升牛奶；集團高級牛奶採購員古德 （Ian Goode）指，大量牛奶被扔棄意味浪費農民努力，將不必要的碳排放至大氣中，而優質的牛奶在正常保質期後仍可保存數日，可被正常飲用。

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古德續指，集團希望顧客可以利用鼻子，透過聞的方式來檢查牛奶質量，決定所購買的牛奶是否能正常飲用，不需使用期限屆滿即放棄。

回收慈善機構Wrap指，Morrisons是首間宣布此舉的超市。Wrap數據顯示，牛奶是英國第3大最浪費的食物品、僅次於薯仔及麵包，每年約有2.8億公升牛奶被浪費，估計有5百多萬公升牛奶是基於使用期限被倒掉。

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責任編輯：郭麗明