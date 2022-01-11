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意大利王室後裔反告白俄女友 要求索回逾百萬禮物

環球社會熱點 09:05 2022/01/11

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意大利王室後裔林瓜葛洛薩王子早前入稟，起訴其白俄羅斯女友亞申科，要求女方退回2人交往期間他贈送的禮物，當中包括價值超過8萬歐元名車及高價珠寶。而女方早前亦入稟控告，指責林瓜葛洛薩跟蹤。惟據報2人去年仍共渡聖誕節，林瓜葛洛薩至今堅稱，依然愛著對方。

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現年51歲的林瓜葛洛薩（Prince Giacomo Bonanno di Linguaglossa ）在2019年時，於一次晚宴上邂逅現年35歲的白俄羅斯女士亞申科（Tanya Yashenko），其後兩人成為情侶。 林瓜葛洛薩表示，2人交往時曾帶女方環遊世界，到訪摩納哥蒙地卡羅（Monte Carlo）、馬爾代夫等地。

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英國媒體《泰晤士報》指，林瓜葛洛薩亦聲稱曾向亞申科贈送1輛價值8.3萬歐元（約73萬港元）的賓士汽車（Mercedes）、價值5.8萬歐元（約51.24萬港元）的羅馬民宿及其他昂貴的珠寶。林瓜葛洛薩更協助亞申科，支付了1.8萬歐元（約16萬港元）的羅馬公寓租金。

意大利媒體報道，亞申科其後對關係不滿日益增加，去年3月入稟起訴林瓜葛洛薩，指他曾跟蹤自己。亞申科當時聘請了1名精神科醫生為自己作證，惟該醫生其後轉變立場，現在辯稱林瓜葛洛薩才是關係中的受害者，而亞申科一直在利用林瓜葛洛薩的心理弱點。報道更指，亞申科曾發送短信予林瓜葛洛薩，指責他不誠實、缺乏同情心、背叛、平庸等。

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《泰晤士報》指，林瓜葛洛薩於去年12月決定反擊，入稟法院辯護自己因前一段婚姻破裂而受到創傷，無法作出正確決定。林瓜葛洛薩指，亞申科正是利用自己狀態不佳的情況，希望女方能交還他所贈的禮物。《每日電訊報》引述林瓜葛洛薩律師指，亞申科曾收到其男友大約價值50萬（約442萬港元）至100萬歐元（約883萬港元）的現金及財產。

惟《每日郵報》報道，2人共渡聖誕節及除夕夜。林瓜葛洛薩堅稱自己仍然愛著亞申科，並曾在社交媒體Facebook上表示，向公開請求亞申科原諒自己的虛假陳述。

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責任編輯：李俊儀

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