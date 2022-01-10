【CES 2022】馬斯克旗下Boring Company號稱不塞車隧道　終於塞車

▲ 【CES 2022】馬斯克旗下Boring Company不塞車地下隧道竟然塞車了

電動車龍頭特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下，為解決塞車問題而設的地下隧道公司The Boring Company，去年完成美國拉斯維加斯會議中心兩條地下隧道工程正式通車後。最近因應剛完結的美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES），不少人經過這條地下隧道想一嘗不塞車的滋味，卻令人大失所望，稱這條號稱不塞車的地下隧道居然出現塞車情況，引起熱議。

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有乘客指，車大概塞在出口處約1分鐘，「在特斯拉興建的隧道中塞車，這本該是不可能的」。Boring Company在拉斯維加斯隧道全長1.7英里，耗資5,250萬美元，而因應2022 CES活動旅客人潮需求，Boring Company還把隧道車隊增加到70輛。

拉斯維加斯會議中心（LVCC）環線於去年5月開始試運行，惟真正體驗後，不少人都表示大失所望，此前公司稱每小時可運送4400人，最高時速可達每小時242公里，將15分鐘的步行時間縮短到2分鐘就可坐完全程，且可自動駕駛，但實際情況卻是，僅有特斯拉Model 3、Model X能以最高時速每小時64公里行駛，而且不是自動駕駛，而是由司機駕駛。

之所以有這個不塞車隧道的概念，源於2016年底，當時受洛杉磯嚴重交通擁堵問題影響的馬斯克，在Twitter發文稱，自己要成立一間名為Boring的地下隧道公司，計劃透過挖掘隧道來減少塞車情況。

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