【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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01:10 大市概況

03:38 恒指分析

05:14 (02382) 舜宇光學科技

05:35 (02018) 瑞聲科技

06:00 基建股

07:00 美股3大指數

09:30 南北水淨流入

10:10 (02628) 中國人壽

12:39 (06161) 泰加保險

16:00 (00005) 匯豐控股

19:30 (00011)恒生銀行

21:13 (02888) 渣打集團

22:50 飲食股 (01475) 日清食品

23:19 (00322) 康師傅控股

23:39 (00151) 中國旺旺

25:49 (02319) 蒙牛乳業

26:46 (00288) 萬洲國際

32:34 (01610) 中糧家佳康

41:50 Q&A 濠賭股 (00027) 銀河娛樂

44:00 (00175) 吉利汽車



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