【新股IPO】環龍控股2260明日掛牌暗盤微升3.3% 超購逾12倍 一手中籤率15%

內地造紙毛毯製造商環龍控股（新上市編號：02260）將於明日(11日)掛牌，根據輝立交易平台顯示，其上市前暗盤較招股價1.22元高開4.1%，報1.27元，高見1.36元，暗盤收市報1.26元，升3.3%；成交1,160萬股，涉資1470萬元。

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環龍控股是次香港公布發售部份錄得超額認購約12.66倍，國際發售亦輕微超購，並以招股下限1.22元定價，其招股價範圍介乎1.22至1.44元；以每手2000股計，一手中籤率為15.01％，投資者需認購20手才能穩獲一手；民銀資本為其獨家保薦人。此外，基石投資者龔朝暉與陳雄合共認購公司3,278.4萬股，佔公司完成全球發售後股本約6.83%。

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該公司是次集資所得，其中約40%擬用於購買機器以就集團產能擴大計劃的第二階段，升級上海生產基地及升級成都生產基地的生產線；約20%用於加強集團的研發能力；約10%用於尋求策略性收購；約20%用於償還集團的債務；約10%用於營運資金及其他一般企業用途。

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記者：張以正