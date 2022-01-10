【大行點睇】成本控制改善內地用戶增長 中金維持看好快手

中金發表報告，指快手（01024）管理層觀察到公司去年第四季用戶數情況較佳，未出現常見季節性按季下跌的情形，認為是需求帶動下的自然增長。快手管理層亦預計去年第四季電商、廣告及直播收入均超過早前預期，而在疲弱的宏觀環境下，快手廣告因以效果廣告為主，能持續取得更多份額，年內按年增速料逐步向上。

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中金認為，快手在2021年第三季開始控制海外市場費用，去年8月開始加大國內投放，新用戶獲取效率提高，去年第四季市場費用開支低於公司原來預期。雖然公司預計2022年海外收入不會超過2021年，但內地市場補貼亦將下降，整體營銷費用率有望改善，中金維持對快手「跑贏大市」評級及目標價140元。

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