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【二手樓價】新一波疫情殺到　睇樓量大減　爵悅庭業主無奈「兩連減」賣樓　代理︰屬屋苑罕有低於800萬兩房

股樓投資 18:23 2022/01/10

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變種病毒Omicron出現社區傳播，疫情嚴峻之下，市民紛紛減少外出避疫。中原地產賴昌武表示，樓市氣氛明顯回落，荃灣區本月至今只錄得約15宗二手買賣成交，表現冷清，睇樓客量不多，但有上車客趁機吸納平盤。

同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

賴昌武表示，爵悅庭南爵軒低層C室，實用面積464平方呎，兩房間隔，裝修新淨，內櫳闊落實用，以785萬元成交，折合實用呎價16,918元。據了解，業主於去年11月放盤時叫價860萬元，期後降價至820萬元，惟最近遇上疫情，進一步再減至785萬元易手，累計減幅達75萬元，即約9%。

賴昌武續指，買家為上車客，心儀上址內櫳新淨，見屋苑800萬元內的放盤選擇有限，難得上址業主肯減價，迅速拍板購入自用。

資料顯示，原業主於2010年4月以270萬元購入單位，現沽出單位，賬面獲利515萬元，單位12年間升值1.9倍。

【2022部署】大摩指今年目標尋求結構性增長機遇　推薦6大股份【下一頁

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同場加映︰【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

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撰文 : 謝昕蕎

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