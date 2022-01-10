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【機迷熱話】任天堂Switch全球銷量突破1億　成第七款破億遊戲主機

科技 20:00 2022/01/10

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據VGChartz數據資料顯示，目前Switch全球總銷量已突破1億部，成為史上第七款銷量過億的遊戲主機。（官網圖片）

受全球芯片短缺影響，當中PS5 和 Xbox Series X / S 長期處於供不應求的狀況，大大影響主機銷量，從而給予對手任天堂的遊戲主機Switch競爭優勢。據VGChartz數據資料顯示，目前Switch全球總銷量已突破1億部，成為史上第七款銷量過億的遊戲主機。

【機迷熱話】傳任天堂遊戲發表會下月舉行　瑪利歐將推出新遊戲？

【遊戲熱話】Ubisoft訂閱服務　將擴展至Xbox

自2017年起，任天堂發佈Nintendo Switch遊戲主機，隨後陸續推出續航加強版、Lite版和OLED版機型。截至2021年12月25日，Switch 5年內的總銷售量已高達1億188萬部，更打破自家Wii遊戲主機的銷量紀錄，擠身遊戲主機史上全球總銷量第六名。
 
當中以北美市場銷售量最高，達3,814萬部﹑歐洲則銷售出2,690萬部以及日本售出2,298萬部紀錄為主。歐洲市場銷量方面，分別在英國售出了514萬部，法國 668 萬部以及德國 544 萬部。
 
據了解現時Switch 距離第五名初代PlayStation僅相差 61 萬部，而距離第四名PlayStation 4差1,492萬部。

排名 遊戲主機 全球總銷售量（百萬部）
1 PlayStation 2 (PS2) 157.68
2 任天堂 DS (DS) 154.90
3 Game Boy (GB) 118.69
4 PlayStation 4 (PS4) 116.79
5 PlayStation (PS) 102.50
6 任天堂Switch 101.88
7 Wii (Wii) 101.64
8 PlayStation 3 (PS3) 87.41
9 Xbox 360 (X360) 85.80
10 Game Boy Advance (GBA) 81.51

【芯片荒】任天堂社長承認　Nintendo Switch明年初仍缺貨

責任編輯：黃顯晴

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