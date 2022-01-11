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【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價

股樓投資 18:35 2022/01/11

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疫情之下多數人減少出門活動，卻有一群買家未被疫情嚇怕，趁機出門尋找筍盤。事實上，近期確實有不少上車客趁疫下業主態度軟化，在二手市場購得平價樓盤入市。中原地產陳德孝表示，臨近農曆新年，本港再度爆發新一波疫情，樓市氣氛轉趨觀望，陸續有業主減價求售。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

陳德孝表示，麗湖居7座中層F室最近錄成交，實用面積442平方呎，兩房間隔，向西南，享內園池景致，裝修雅致企理。他指出，業主於本月初以558萬元放售單位，隨疫情擴大，期內四度降價，放盤一星期，最終累減48萬元，以510萬元沽出，實用呎價11,538元。從代理提供的單位相可見，單位內櫳保養得宜，地方企理實用。

陳德孝續指，買家為外區上車客，買樓長線自用，故無懼疫情，見上址樓價吸引，即睇即買。據悉，原業主於1997年5月以242萬元買入單位，自住接近25年才轉售，帳面獲利268萬元，單位期內升值1.1倍。

同場加映︰【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

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