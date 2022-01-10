【Omicron肆虐】澳洲累計確診突破100萬宗　維珍航空運力減25%

▲ 澳洲維珍航空公司表示，將在1月餘下時間和2月將整個航空網絡的運載量減少約25%，同時將削減一些航班班次，並暫時停止10條航線。（法新社）

Omicron變種病毒株急速傳播，澳洲政府同樣重啟部分防疫限制措施，令該國的航空網絡及供應鏈亦陷入緊張狀態。

據《路透社》數據顯示，澳洲累計確診新冠人數在周一（10/1）超過100萬，當中逾半數是在上周通報。澳洲總理莫里森表示，將在本周的內閣會議上向各州州長提交防疫政策建議，並計劃將它們擴大到運輸和其他重要部門。

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由於旅行需求減少，以及感染新冠肺炎的人數增加，澳洲維珍航空公司表示，工作人員需要進行隔離。它將在1月餘下時間和2月將整個航空網絡的運載量減少約25%，同時將削減一些航班班次，並暫時停止10條航線。

維珍首席執行官Jayne Hrdlicka在聲明指出，確診人數激增影響了客戶的信心。「公司仍然專注於發展其網絡和消費者覆蓋面，一旦旅行需求改善，將立即恢復正常航空服務。」

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除了運力受壓，當地連鎖超市 Woolworths 亦表示，供應問題可能還會持續三週。該公司有5分之1的員工處於隔離狀態。Woolworths 行政總裁Brad Banducci接受外國傳媒訪問時表示：「在這個階段，我們的供應鏈中有足夠的產品來滿足客戶的需求；但不幸的是，它可能並不總是他們最喜歡的品牌。」

責任編輯：陳卓賢