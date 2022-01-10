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【網絡保安】香港銀行學會遭勒索軟件攻擊　承認會員資料有被洩露風險、部分電子服務暫停

股市 18:46 2022/01/10

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【網絡保安】香港銀行學會遭勒索軟件攻擊　承認會員資料有被洩露風險、部分電子服務暫停

有市場消息指，香港銀行學會上周五（7日）遭勒索軟件ransomware程式攻擊，部分線上活動被逼暫停，香港銀行學會回覆本報查詢時表示，線上系統遭可疑網絡攻擊而暫停服務，學會已立即採取相關應變措施及報警求助。香港銀行學會承認，由於事件可能涉及資料外洩，引致會員的個人資料有被洩露的風險，已通過電郵通知所有本會會員，惟香港銀行學會未有透露實際有多少會員的個人資料已遭洩露。

私隱公署：未收到相關資料外洩事故通報 

近年勒索軟體肆虐全球，有黑客假冒成普通的電子郵件欺騙受害者點擊連結，其後盜取資料進行勒索，要求支付贖金。

香港個人資料私隱專員公署稱，署方未有就上述事件收到相關的資料外洩事故通報，會主動聯絡相關機構了解事件。

香港銀行學會：部分會員電子服務及線上活動已暫停直至另行通知

對於今次發生網絡安全事作，香港銀行學會表示，已尋求網絡安全顧問的協助，並密切監察相關情況，事件仍在調查當中，盼可盡量減低事件帶來的影響。香港銀行學會網站目前運作仍然大致正常，為保障會員在使用學會線上系統時的資訊安全，部分會員電子服務及線上活動已暫停直至另行通知。學會辦事處營運和FLEX Learning運作則未受影響。

香港銀行學會稱，十分重視會員個人資料的安全，對所造成的不便深表歉意。

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