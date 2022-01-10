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【財政預算案】工總就來年《財政預算案》提交意見書　培育新一代人才成重要議題

商業 18:08 2022/01/10

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香港工業總會（工總）發言人表示，已就2022至2023年度《財政預算案》向特區政府提交意見書。（資料圖片）

香港工業總會（工總）發言人表示，已就2022至2023年度《財政預算案》向特區政府提交意見書，就香港未來工商業發展提供短、中、長期意見，期望特區政府推出適切政策，助企業把握大灣區及環球先進製造業的機遇。

【疫下職場】沃爾瑪縮短染疫員工有薪病期 低收入階層無奈工作、健康二揀一？

《北部都會區發展策略》提供新機遇

工總主席查毅超博士表示，「政府最新一份施政報告及《北部都會區發展策略》為香港創造新的發展容量，對推進本地『再工業化』，發展先進製造與智能生產至關重要。工總希望政府在《預算案》增撥資源全面推動本地工業及創科發展，大力支援港資廠商開拓市場，藉此時機加強香港作為工業的創科及營運核心的功能。」

意見書涵蓋7大範疇

工總《預算案》意見書涵蓋7大範疇，並就短期紓困、創科及再工業化政策以至長遠產業規劃等作出多項建議。

短期而言，工總認為政府首要為中小企紓困及穩定現金流，助經濟重拾動力，改善現行的各項創科、再工業化及巿場推廣資助及措施。

至於中期，查表示，業界期望政府能助中小企在工業發展上作出部署，包括促進業界參與為北部都會區的產業發展作出詳細規劃、釋放更多工業用途土地，鼓勵廠商投資在港進行先進工業。

同時，工總支持政府更進一步促進大灣區互聯互通、與東南亞國家深化經貿合作關係等，助港商開拓新巿場。

長遠來說，工總認為政府須為產業發展政策制訂藍圖及路線圖，並從教育入手培育新一代工業人才。

有興趣的市民可於工總網站參閱2022至2023年度《財政預算案》意見書。

【Omicron肆虐】美國零售商人手嚴重不足　縮減營業時間成出路

恒生「聘用」虛擬KOL 　擔任形象大使　

責任編輯：李智美

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