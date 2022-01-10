【富可敵國】疫情無阻超級富豪資產「暴增」全球前500名富豪資產達8.4萬億美元 遠超過日本全國經濟規模

過去幾年全球經濟飽受疫情摧殘，對於不少普羅大眾而言，生計大受打擊，然而全球前500名的超級富豪卻在疫情底下過得很不錯。根據美國彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）公布，全球前500名超級富豪的資產總值在2021年增加了一萬億美元。這些超級富豪的所有資產全部加起來創下了歷史新紀錄，達到了8.4萬億美元。遠遠超過日本、德國或英國等任何一國的全國經濟規模，甚至拉丁美洲所有國家的GDP全部加起來也比不上他們的財產總值。

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根據BBC報導，在這新增的一萬億美元當中，前十大富豪的新增資產就佔了4000億美元，當中又以美國人成為最大贏家，皆因資產增值最多的十位富豪當中有九個都是美國人。排名第一的為特斯拉（Tesla）電動車和太空探索技術公司（SpaceX）創辦人伊隆·馬斯克，他的資產總值一年內暴增了75%，截至去年底，馬斯克的淨資產已經高達2735億美元，而在2022年初的前幾天內，他又再次突破紀錄，資產增加了320億美元。資產增幅第二的是谷歌的兩名共同創辦人拉里‧佩奇（Larry Page）和謝爾蓋‧布林（Sergey Brin），他們兩人的資產增長幅度分別為57%和56%。第三名則是接下來是法國奢侈品牌路威酩軒集團（LVMH）創辦人貝爾納·阿爾諾（Bernard Arnault），他的資產增幅為55%。

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專家分析此情況是基於股市上漲的因素，2021年利率是史上低點，而各國中央銀行和政府都為刺激經濟而大舉注資，使得股票市場紛紛上揚，因此一眾富豪受益於股票市場而身家大漲，而低收入人口和社會弱勢群體的身家與股票上漲卻沒有什麼關係，也享受不到好處，因此自然出現這種兩極情況。

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記者：鄭日棱