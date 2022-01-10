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【異動股】建議分拆物管業務上市 龍湖集團股價創一個月高位

股樓投資 18:03 2022/01/10

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內房股龍湖集團 （00960） 公布，建議分拆旗下在內地從事物業管理服務及商業運營服務的公司龍湖智創生活，在香港聯交所主板獨立上市。公司指，建議分拆以全球發售及分派方式進行，後者以實物分派方式，將部分龍湖智創股份分派予合資格股東，作為特別派息，不過要等上市完成及其他條件滿足後，方可作實。

同場加映   【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

 

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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公司又指，建議分拆上市後龍湖智創仍將擁有不少於50%權益，龍湖智創亦仍屬其附屬公司，分拆有利各自業務增長，而後者擁有獨立集資平台，增加財務靈活性，應對市場變化。

龍湖地產今日股價一度創1個月新高42.5元，收市升2%至40.85元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

分拆 港股 經濟 龍湖集團（00960）

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