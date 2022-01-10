▲ 【電動車電池】LG 能源解決方案豪言：全球市佔將超越寧德時代 集團擁有更廣泛客戶群

全球各國鼓勵電動車發展，冀減低溫室氣體排放，隨著電動車銷量提升，電池需求水漲船高，有外電指，全球市佔排行第二、韓國LG 化學旗下電池事業 LG 能源解決方案（LG Energy Solution）預計其全球市場份額將超過中國競爭對手寧德時代（深：300750）。 LG 能源解決方案認為，公司擁有更廣泛的客戶，不僅限於中國、還包括美國和歐洲，而寧德時代的增長主要得到了中國汽車製造商的支持。

LG 能源解決方案為LG 化學的全資電池子公司，為Tesla 特斯拉（美：TSLA）、通用汽車（美：GM）和大眾汽車等提供電動汽車 （EV） 電池。LG能源解決方案計劃今月上市，集資額或達108億美元，或成韓國歷來最大集資額新股。

問及LG 能源解決方案開發更便宜的磷酸鐵鋰 （LFP） 電池的計劃，首席執行官 Kwon Young Soo表示，該公司計劃將 LFP 電池用於電動汽車，但沒有詳細說明生產時間表等細節。目前全球約95%LFP電池是在中國製造的，被認為比鎳鎘電池更便宜、更安全，但能量密度更低，需要更頻繁地充電。特斯拉曾表示，計劃在其全球標準續航的車款採用 LFP 電池。

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記者：李哲毅