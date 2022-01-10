  • 19°C
香港時間 : 2022110日 (一) 19:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車電池】LG 能源解決方案豪言：全球市佔將超越寧德時代　集團擁有更廣泛客戶群

股市 17:54 2022/01/10

分享：

【電動車電池】LG 能源解決方案豪言：全球市佔將超越寧德時代　集團擁有更廣泛客戶群

全球各國鼓勵電動車發展，冀減低溫室氣體排放，隨著電動車銷量提升，電池需求水漲船高，有外電指，全球市佔排行第二、韓國LG 化學旗下電池事業 LG 能源解決方案（LG Energy Solution）預計其全球市場份額將超過中國競爭對手寧德時代（深：300750）。 LG 能源解決方案認為，公司擁有更廣泛的客戶，不僅限於中國、還包括美國和歐洲，而寧德時代的增長主要得到了中國汽車製造商的支持。

法貿行：中國主導電動車電池生產　或有地緣政治風險，看【下一頁】

LG 能源解決方案為LG 化學的全資電池子公司，為Tesla 特斯拉（美：TSLA）、通用汽車（美：GM）和大眾汽車等提供電動汽車 （EV） 電池。LG能源解決方案計劃今月上市，集資額或達108億美元，或成韓國歷來最大集資額新股。

問及LG 能源解決方案開發更便宜的磷酸鐵鋰 （LFP） 電池的計劃，首席執行官 Kwon Young Soo表示，該公司計劃將 LFP 電池用於電動汽車，但沒有詳細說明生產時間表等細節。目前全球約95%LFP電池是在中國製造的，被認為比鎳鎘電池更便宜、更安全，但能量密度更低，需要更頻繁地充電。特斯拉曾表示，計劃在其全球標準續航的車款採用 LFP 電池。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

相關文章：

【新股IPO】鋰電池生產商中創新航計劃在港上市　擬集資78億

【電動車電池】電池原材料石墨料現約2萬噸缺口　相當於製造25萬輛電動車電池

記者：李哲毅

A股 美股 通用汽車（General Motors，美：GM） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 南韓 LG 寧德時代（深：300750）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新疆爭議】HSBC滙豐據報為受制裁中資企業股東託管股份
【新疆爭議】HSBC滙豐據報為受制裁中資企業股東託管股份
【恒指夜期+北水】北水吸逾31億　買騰訊融創　恒指夜期升26點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸逾31億　買騰訊融創　恒指夜期升26點（不斷更新）
【竹篙灣隔離】竹篙灣檢疫中心無WiFi？　中移動香港送無限數據、SmarTone自由鳥送100GB、3香港送300GB
【竹篙灣隔離】竹篙灣檢疫中心無WiFi？　中移動香港送無限數據、SmarTone自由鳥送100GB、3香港送300GB
【Omicron】惠康及萬寧發言人：有初步陽性個案人士曾短時間逗留店舖理貨
【Omicron】惠康及萬寧發言人：有初步陽性個案人士曾短時間逗留店舖理貨
【開市9點半】散戶入場接火捧？　4大散戶券商狂掃商湯、貨值逾21億元
【開市9點半】散戶入場接火捧？　4大散戶券商狂掃商湯、貨值逾21億元
【HSBC滙豐】滙豐「炒房」主管礙於本港檢疫安排尚未來港 4名環球舵手3名已駐紮中環總行
【HSBC滙豐】滙豐「炒房」主管礙於本港檢疫安排尚未來港 4名環球舵手3名已駐紮中環總行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款