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【中國經濟】摩通朱海斌：內地財政及貨幣政策中性偏鬆

股市 17:52 2022/01/10

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展望今年中國經濟，摩根大通中國首席經濟學家朱海斌發表報告，認為中國在2022年容忍低於趨勢的增長是現實和可取的，5%是一個合理的目標，因為財政和貨幣政策是中性偏寬鬆。該行料2022年中國經濟增長5至6%。

該行預計，2022年財政拖累佔GDP的比重為0.1%，但如果看到地方政府專項債配額大於預期，或政府資金賬戶結轉資金增加，則可能會變成小幅財政推動。貨幣政策方面，即使進一步降準，內地社會融資規模（TSF）及信貸脈衝料仍受限，前者上行空間預計為10%。人行可能在3至4月下調逆回購及MLF利率約5-10個基點。

對於內地房市，他指房地產放緩不僅是周期性的，而是結構性的；預計政策調整將避免市場動盪，但不會出現政策逆轉，不確定因素包括對可負擔房屋的政策支持，和2022年的房產稅試點如何發揮作用。

摩通預計，中國將在今年繼續實施「清零」政策，除非疫情突然消失，醫療取得重大進展，或出現極大突破迫使政府不再強調新的感染，才可能發生轉變。中美關係方面，他指2022年不會明顯變好或變壞，部分策略可能有差異，包括協調全球氣候變化、健康安全；貿易及經濟競爭；人權及地緣政治分歧。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、敏實、潤地及渣打

相關文章：【美股焦點】摩通：投資者倉位已很低　不具備大規模拋售條件

【美國債息】麥樸思：市場低估通脹風險　美國債息會更高

編輯：區嘉俊

經濟 貨幣政策 逆回購 MLF 中美關係 GDP 中國人民銀行 降準
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