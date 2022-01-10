【機不可失】90後買樓忘帶票　匆忙落500元訂金鎖盤　火速回家取票補訂　終成功以606萬上車

上車客首次置業，難免對買樓程序不夠熟悉，竟然有人睇樓忘記帶票，但好在急中生智扳回一城，最終仍成功交易，入市做業主。中原地產許偉業表示，葵涌廣場新近錄得今年首宗買賣成交，屬2座高層E室，實用面積318平方呎，兩房間隔，叫價668萬元，原業主打算移民，遂增加議價空間，最終累減62萬元，以606萬元沽出，實用呎價19,057元。

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許偉業指，買家為「90後」上車客，去年8月開始睇樓，期間多次錯過購入筍盤的機會，近期見樓價有回落跡象，快速鎖定上址，「翻睇」後隨即大膽還價至600萬元，經過一輪議價後，終達成協議以606萬元成交，減幅約9%。不過，買家忘記帶票，遂以500元落訂鎖盤，之後迅速補付訂金，成功入市。

許偉業補充，原業主則於2008年1月以186萬元買入單位，持貨14年轉售，帳面獲利420萬元，單位升值2.3倍。葵涌廣場12月並無錄得成交，11月則錄得3宗成交，皆為三房單位，對上一宗兩房成交於10月錄得，面積同為318平方呎，造價633萬元，今番新成交價低約4%。

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