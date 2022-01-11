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【HKTVmall】香港科技探索GMV未達標、目標3至5年倍增　冀年內9成貨物兩天派送、股價半日跌6%

股市 12:38 2022/01/11

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【HKTVmall】香港科技探索去年GMV未達標、目標3至5年倍增　冀年內9成貨物兩天派送

經營HKTVmall的香港科技探索 （01137） 公布12月份營運數據及今年業務目標。HKTVmall上月訂單總商品交易額（GMV）6.11億元，按月增5.9%、按年增7%。以2021年全年計，HKTVmall訂單總商品交易額按年增10%至65.7億元，未達集團全年目標66億至70億元。公司預告，今年會繼續增加投資，坦言不知每個計劃是否必定成功，但「不試任何新發展，我們終有一天會失敗」。

香港科技探索股價半日低見8.16元，中午跌6%，報8.22元，成交2530萬元。

香港科技探索解釋，鑑於香港零售業復甦緩慢及競爭激烈，上個財年訂單總商品交易額略低於目標。公司續指，去年首11個月，香港網上銷售價值佔零售業總銷貨價值約7%至8%，仍然不及亞太類似市場，相信未來3至5年都是處於「增長模式」。

香港科技探索預告2021年頭9個月盈利大減近8成，可見【下一頁】

HKTVmall、EESE未來三至五年GMV至少120億

香港科技探索繼而提出，HKTVmall今年訂單總商品交易額目標為75億至80億元，按年增14.2%至 21.8%。公司更目標，配合去年Shoalter電子商貿方案支援的平台協助I.T 建立「EESE」，HKTVmall及EESE未來3至5年可達120億至150億元GMV，相當於HKTVmall 去年GMV 一倍。

香港科技探索續指，既要達到120億元GMV 目標，也會提升配送設施，令配送營運成本控制於總商品交易額的 10%以下，並於今日起投資。

連同自行研發的自動化零售店及系統，預計今年第三季於英國曼徹斯特推出，香港科技探索預告，投資成本將降低短期盈利能力，但長遠而言將為股東帶來更佳回報。

HKTVmall「兩天派送」訂單目標由35%升至90%以上

公司續指，公司早於數年前設立目標「訂單於早上9時或之前落實及確定，於翌日將訂單送到客戶手中」，惟在訂單分配不均、維持較高利潤率等因素，目前只有35%訂單做到「兩天派送」。

香港科技探索預告，今年上半年會每月投資500萬元提升配送力，令90%至95%訂單可達到「兩天派送」目標，並會將早上9時截單推後至下午1時截單，目標今年3月前後可達推出有關目標。

公司續指，今年下半年將增加15萬至25萬呎配送設施樓面，首85%最高銷售額貨品（約15萬件產品）可在自動化配送中心儲存，並於接到客戶訂單後進行執貨，令到午夜前下單都可翌日早上配送。

HKTVmall 獨立客戶增至128.7萬　滲透率22.6%

12月營運數據方面，HKTVmall月內平均每日訂單量按月跌5.9%、按年增14%至41,400單；平均訂單值為476元，按月增8.9%，按年計則跌6.3%；平均每日訂單總商品交易額為1970萬元，按月增2.1%，按年增7.1%；每月訂單總商品交易額6.11億元，按月增5.9%，按年增7%。

另外，12月獨立客戶數量按月增0.8%、按年增19.9%至50萬名。

香港科技探索稱，上年積極市場推廣及宣傳活動，為HKTVmall帶來18萬名獨立客戶的淨增長，整體獨立客戶數量為128.7萬，相當於在香港20至74歲人口滲透率22.6%。

HKTVmall訂立今年訂單總商品交易額目標為75億至80億元，按年增14.2%至 21.8%； 而多媒體廣告收入目標約為1.2億元。集團表示，於9月推出的早鳥優惠，截至上年12月底已收到約9000萬元的廣告費用承諾，預計全年經調整後盈利不少於5000萬元。

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香港科技探索11月日均訂單按年增18%　按月平穩。可看【下一頁】

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