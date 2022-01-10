  • 19°C
香港時間 : 2022110日 (一) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹】瑞銀主席：通脹成近12個月最大意外　「我們似乎將習慣與病毒共存」

宏觀解讀 17:40 2022/01/10

分享：

【通脹】瑞銀主席：通脹成近12個月最大意外　經濟似乎將習慣與病毒共存

瑞銀集團主席魏柏昂（Axel Weber）在瑞銀2022年大中華研討會致辭時提及，因應上海最新防疫要求無法親身出席論壇，而他提及即使全球已接種約100億劑新冠疫苗，但Omicron變種病毒令全球病例不跌反增一倍，並形容疫情令全球不確定性顯著增加，預測變得極不可靠，反而更需要穩健戰略，能在預測成真或落空時都能發揮作用。

好消息是Omicron病毒的致命程度似乎有所降低。在我看來，我們似乎終將習慣與病毒共存，並希望今年一切能恢復常態。

魏柏昂：通脹屬全球問題　關注中國通脹會否升溫

魏柏昂指出，通脹上升大概是過去12個月最大的意料之外，即使中國等少數經濟體未受太大通脹壓力，他提醒通脹在歷史上是全球現象，會循貿易、商品價格、匯率以及貨幣政策等將各經濟體扣著。

魏柏昂續稱，市場仍大體認為通脹上升是短時現象，但目前正身處「前所未有的時代」，令得經濟預測異常困難，而且美國通脹率居高不下的時間越長，積重難返的風險就越大，屆時，全球其他地區的低通脹率將被拉升，要留意通脹持續上升的嚴重問題，包括中國通脹情況。

相關文章：

【內房危機】瑞銀：國企內房與民企內房分化更嚴重　民企內房像「銀行擠堤」般難翻身

【香港樓市】瑞銀林鎮鴻：三大因素拖累本港樓價今年跌5%　新香港人買樓意慾相對較高

【2022展望】瑞銀陳志立：科網監管細節推出可助投資者恢復信心、恒指目標27000　連沛堃稱A股今年有三大主題

【第五波疫情】瑞銀：收緊防疫措施對零售收租股不利　惟零售銷售影響料有限

經濟 Axel Weber 瑞銀 通脹

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：小雙底部署策略（附time code）（第二版︰加入文字內容）

下一篇文章

【新股IPO】金力永磁6680據報或未能在周五如期掛牌　公開發售部分孖展錄4.05億不足額
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【竹篙灣隔離】竹篙灣檢疫中心無WiFi？　中移動香港送無限數據、SmarTone自由鳥送100GB、3香港送300GB
【竹篙灣隔離】竹篙灣檢疫中心無WiFi？　中移動香港送無限數據、SmarTone自由鳥送100GB、3香港送300GB
【HSBC滙豐】滙豐「炒房」主管礙於本港檢疫安排尚未來港 4名環球舵手3名已駐紮中環總行
【HSBC滙豐】滙豐「炒房」主管礙於本港檢疫安排尚未來港 4名環球舵手3名已駐紮中環總行
【開市9點半】散戶入場接火捧？　4大散戶券商狂掃商湯、貨值逾21億元
【開市9點半】散戶入場接火捧？　4大散戶券商狂掃商湯、貨值逾21億元
【港股市況】恒生指數升253點　滙豐升逾3%破頂、阿里巴巴逆市軟（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升253點　滙豐升逾3%破頂、阿里巴巴逆市軟（不斷更新）
【Omicron】惠康及萬寧發言人：有初步陽性個案人士曾短時間逗留店舖理貨
【Omicron】惠康及萬寧發言人：有初步陽性個案人士曾短時間逗留店舖理貨
【新疆爭議】HSBC滙豐據報為受制裁中資企業股東託管股份
【新疆爭議】HSBC滙豐據報為受制裁中資企業股東託管股份
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款