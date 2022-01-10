【通脹】瑞銀主席：通脹成近12個月最大意外　「我們似乎將習慣與病毒共存」

▲ 【通脹】瑞銀主席：通脹成近12個月最大意外 經濟似乎將習慣與病毒共存

瑞銀集團主席魏柏昂（Axel Weber）在瑞銀2022年大中華研討會致辭時提及，因應上海最新防疫要求無法親身出席論壇，而他提及即使全球已接種約100億劑新冠疫苗，但Omicron變種病毒令全球病例不跌反增一倍，並形容疫情令全球不確定性顯著增加，預測變得極不可靠，反而更需要穩健戰略，能在預測成真或落空時都能發揮作用。

好消息是Omicron病毒的致命程度似乎有所降低。在我看來，我們似乎終將習慣與病毒共存，並希望今年一切能恢復常態。

魏柏昂：通脹屬全球問題 關注中國通脹會否升溫

魏柏昂指出，通脹上升大概是過去12個月最大的意料之外，即使中國等少數經濟體未受太大通脹壓力，他提醒通脹在歷史上是全球現象，會循貿易、商品價格、匯率以及貨幣政策等將各經濟體扣著。

魏柏昂續稱，市場仍大體認為通脹上升是短時現象，但目前正身處「前所未有的時代」，令得經濟預測異常困難，而且美國通脹率居高不下的時間越長，積重難返的風險就越大，屆時，全球其他地區的低通脹率將被拉升，要留意通脹持續上升的嚴重問題，包括中國通脹情況。

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