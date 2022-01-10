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【恒大3333】 恒大傳退租深圳總部大樓 相隔5年重返廣州

股樓投資 18:39 2022/01/10

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內媒報道，正處於財務危機的內房中國恒大（03333）已從深圳總部大樓搬離，目前深圳總部大樓「恒大集團」的牌子也已被拆掉。據知情人士透露，恒大集團已經在去年12月份從該大樓退租，時隔五年將總部搬回了廣州。中國恒大周一收報1.73元，無起跌。

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恒大集團在2017年將總部從廣州市搬遷至深圳，早前其總部所在地深圳灣超級總部基地，位於深圳紅樹灣豪宅區，地處深圳市中心區域。

【騰訊700】 騰訊傳收購 小米旗下遊戲商黑鯊科技   詳情請看【下一頁

另外，標普全球評級表示，儘管內地開發商回歸發行境外債券，釋放積極信號，但料無法令大多數地產開發商受益，預計再融資市場將不會全面重啟。標普全球評級表示，相當多的內地開發商仍面臨下行壓力和流動性緊張的局面。標普認為，今年開發商的基本面將持續艱難，房地產行業面臨前所未有的下行趨勢，在政策要求未明顯放寬的情況下，一季度違約風險或將上升。

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撰文 : 李尚毅

中國恒大（03333） 港股

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