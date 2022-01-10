【第五波疫情】港府：明日起僅派疫苗接種即日籌至60歲或以上合資格人士

政府今日（10日）宣布，由明日（11日）起，除私家醫院的接種中心外，社區疫苗接種中心只向60歲或以上合資格人士派發即日籌，並每日上午7時45分開始派發，陪同長者接種疫苗者將不獲安排一同接種，他們需另行預約。

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另外，由下周五（1月21日）起，提供科興疫苗接種服務的醫院管理局普通科門診診所由兩間增至24間，而兩間新增的社區疫苗接種中心同日起提供復必泰疫苗接種服務，市民可於下周二（1月18日）上午9時後可預約。

而新增的社區疫苗接種中心分別位於教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館，當局籌備本月底再增設兩間社區疫苗接種中心，詳情將稍後公布。

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截至現時，本港新增24宗新型肺炎確診，包括19宗輸入及5宗本地個案，其中1宗感染源頭未能確定，衞生防護中心傳染病處主任張竹君會面記者時表示，感染源頭未確定屬於一名20歲女子，在銅鑼灣崇光百貨任兼職售貨員，並居於屯門愛琴海岸8座，她主要活動在家人於屯門友愛邨愛定商場營運的東亞大藥房，曾到訪屯門多間食肆，以及患者的兩名家人亦出現病徵。

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責任編輯：潘曉豐