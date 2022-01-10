【紀律行動】聯交所對順誠控股採取紀律行動　出售事項違上市規則

▲ 聯交所對順誠控股及該公司執董兼副主席劉宜美採取紀律行動。

聯交所對順誠控股 （00531） 及該公司的執行董事兼副主席劉宜美採取紀律行動，並指令該公司對內部監控進行檢討。

聯交所發出的聲明指，順誠控股於2018年7月作出了一項1.5億美元的投資，有關投資屬於主要交易，須遵守《上市規則》第十四章有關公告、通函及股東批准的規定。惟該公司並未遵守有關規定，而聯交所於2019年11月向該公司董事會發出了一封指引信，劉宜美收到該指引信但並未傳予董事會。

隨後，順誠控股於2019年12月出售了有關投資的一部分，出售事項屬於主要交易，亦須遵守上述《上市規則》規定。然而，由於劉宜美誤解《上市規則》的規定，並未遵守有關規定，亦未有向董事會匯報出售事項。

董事會至聯交所展開調查後才得知出售事項

聯交所指，儘管該公司就遵守《上市規則》制定了內部監控政策，但內部監控系統仍有不足。內部監控政策並未對《上市規則》第十四章「須予公布的交易」一詞作出定義；該公司的交易並無審批及向董事會匯報的程序，亦沒有任何程序規定須將聯交所就重大事宜發給該公司的信函匯報董事會；而且主席及副主席代表該公司訂立交易的權力沒有任何監控機制。因此，董事會其他成員直至聯交所展開調查後，才得知有關指引信及出售事項的事宜。

上市委員會裁定，順誠控股未有就出售事項遵守有關聲明、通函及股東批准的規定，違反《上市規則》；劉宜美亦違反《上市規則》及其承諾，因她未有促使該公司就出售事項遵守《上市規則》，例如未有告知董事會有關出售事項，讓其考慮及討論相關《上市規則》的影響；以及就相關《上市規則》對出售事項的影響徵詢專業意見；劉宜美亦未有將指引信傳予董事會以供其知照，並考慮須就有關指引信作出的相應行動；也未確保順誠控股已制定並維持充足且有效的內部監控措施。

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