【新股IPO】阿里9988系電商匯通達預路演 集資最多5億美元

阿里巴巴（09988）有份投資的內地農村產業互聯網平台匯通達，有指現正在港進行上市前預路演，預先評估機構投資者意向，預期將集資約4億至5億美元，集資規模較去年市傳的最多10億美元削減一半。

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匯通達去年6月已遞交上市申請，阿里巴巴為其第二大股東，持有上市前股份約19.08%。去年10月有市場消息指，內地收緊監管，市場波動，公司延至今年才進行上市。

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根據匯通達初步招股文件顯示，截至去年9月30日，公司網絡已經覆蓋21個省份、超過2萬個鄉鎮，累計連接超過16萬間會員零售店、1萬家供貨商及2萬家渠道合作客戶。此外，去年首9個月匯通達收入達464.96億元人民幣，按年增長35.1%，期內股東應佔虧損接近2.8億元人民幣，按年收窄26.6%。

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記者：張以正