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【消費熱話】八成人買外賣時無法忍受等逾5分鐘 調查：疫情令人耐性降低

理財智慧 15:30 2022/01/10

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近年外賣外送開始興起，疫情令更多人使用外賣平台。根據科技巨頭甲骨文（Oracle）調查指，全球外賣比例變高，消費者對速度亦有更高要求，超過20%消費者無法在得來速等超過2分鐘、超過8成無法忍受在得來速等超過5分鐘。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

甲骨文（Oracle）調查指全球超過5728位來自10國消費者，2021年12月17日發表之報告，2021年全球消費者覺得內用等更久、不被重視，而且他們耐心其實更低。

因為外賣比例變高，消費者對於速度有更高要求：超過20%消費者無法在得來速等超過2分鐘、超過8成無法忍受在得來速等超過5分鐘。就算是堂食點餐，也有約75%對於超過5分鐘等候，感到不耐煩。

調查亦指，疫情下消費者對於餐飲業速度，不管是內用外帶，其實都有更高期待。而若能用線上訂餐的數位服務，搞不好也能得更多收入，因為消費者在乎的首要之一就是「快」。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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責任編輯：龍紀瑩

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