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【平價5G機】蘋果第三代iPhone SE規格曝光 料最快今年春季登場

理財智慧 19:10 2022/01/10

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著名蘋果爆料者Mark Gurman，近日於彭博的《Power On》專欄中透露，蘋果（美：AAPL）將於今年春季舉行的網上發布會，發表新一代針對平價市場的iPhone SE智能手機，預料此機將會成為發布會的焦點所在。

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根據此前的iPhone SE爆料指出，即將發表的2022年版第三代iPhone SE，將會保持2020年版iPhone SE的機型外觀，看起來就像是iPhone 8一樣，機身正面配備4.7吋Retina HD LCD顯示屏，以及內置Touch ID的主畫面按鈕，估計此機亦將會是蘋果最後一部採用LCD屏幕及主畫面按鈕設計的iPhone。

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機身外觀雖然未見驚喜，但內部規格將會明顯升級，處理器將採用現時最新的Apple A15仿生晶片，意味新機將具備5G通訊能力，配合蘋果對iPhone SE一貫採用的平價策略，新機將有望成為蘋果歷來最平價的5G智能手機。內置記憶體為入門級的3GB，但在Plus版本上則可能配備4GB記憶體。機背上設有單一後置鏡頭，解像度為1,200萬像素。

翻查歷史，蘋果通常都會在每年的3月或4月舉行產品發布會，因此消息可信性甚高，一眾有意平價換5G機，又或是對Touch ID念念不忘的果粉，可以不妨再稍等一會。

【2022年部署】2022年值得部署的10大收息股【下一頁

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根據摩根大通去年底的預測，第三代iPhone SE將有望爭取全球約14億中低端Android手機用戶轉會，以及約3億蘋果用戶升級換機。

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