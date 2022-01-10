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【新年運勢】虎年運勢如何？ 台灣調查：近八成打工仔曾占卜算命

理財智慧 15:30 2022/01/10

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尚有約半個月就進入農曆虎年，不少人都開始關注虎年的運勢。而根據台灣人力銀行調查指，有七成八上班族算過命，當中亦有87%問事業運。

農曆新年即將來臨，不少人會透過占卜算命指點迷津。日前台灣人力銀行旗下的求職網yes123，在去年12月15日至27日以網路問卷進行抽樣調查目前有工作的求職會員，共收集問卷1,238份。

調查結果顯示，有高達77.8%的打工仔透露，自己曾經算過命，而且經常算的也不在少數：其中11.9%的人累積的次數在十次以上，整體平均值是算命4.4次。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

調查問及算命的原因，在可複選情況下，結果顯示，有87.2%人是為了「工作或事業」；62.4%人是為了「感情或婚姻」；39.1%人則是因為「財運」；24.6%人是因為「健康」。

同樣在可複選情況下，上班族曾經嘗試過的算命方式，主要有：「八字」(63.1%)、「星座、星象」(52.4%)、「廟裡求籤」(42.3%)，以及「塔羅牌」(38%)、「紫微」(33.9%)。其他也曾嘗試過的算命方式，又還有：「面相、手相」(32.3%)、「姓名學」(29.3%)、「看風水」(21.6%)，以及「生命靈數」(20.1%)、「易經卜卦」(19%)。

每逢求職或創業前，有高達八成二的人認為，「祈求神明」是有幫助的。還有對於常見的開運祈福儀式：點光明燈與安太歲，調查則顯示，合共有76.6%的人表示，在虎年農曆年前後，會到廟裡進行這兩大儀式；其中37.2%，更是選擇「親自去」點光明燈或安太歲。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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責任編輯：龍紀瑩

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