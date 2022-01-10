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【新冠疫苗】英96%染疫住院孕婦未打針 政府呼籲接種

環球社會熱點 17:34 2022/01/10

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各國都為高危群體接種新冠疫苗，以降低他們染疫出現重症的風險。英國政府的數據顯示，英國有96%感染新冠肺炎的住院孕婦都未接種新冠疫苗，政府呼籲她們盡快接種疫苗。

【英國疫情】4成人非染新冠入院 前官員呼籲當作流感 【下一頁】

英國衛生部引述產科監測系統去年5月至10月的數據，顯示英國有96.3%感染新冠的住院孕婦未打針，其中約三分一人需要使用呼吸機。

據悉，約20%染疫住院孕婦需要提早分娩以進行治療。她們誕下的初生嬰兒當中，有20%需要入住新生嬰兒特別護理病房。

英國自去年4月以來，約8.4萬名孕婦已接種最少一劑新冠疫苗，其中8萬人已接種兩劑。而截至去年8月，僅約22%分娩婦女有打針。

英國有一原因 民眾放足28日病假唔使醫生紙 【下一頁】

衛生部表示醫學專家已清晰説明新冠疫苗對孕婦十分安全，也不會影響人們的生育能力，敦促人們盡快接種疫苗。

英國皇家婦產科學院醫生賈丁（Jen Jardine）已懷孕7個月，她表示自己已接種新冠疫苗加強劑。賈丁表示非常有信心疫苗可為孕婦及胎兒提供最佳保護，呼籲其他孕婦也打針。

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責任編輯：鄭錦玲

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