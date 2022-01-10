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【抨擊蘋果】 不支援Android惹禍？　Google高層轟蘋果限制iMessage通用操作

科技 18:33 2022/01/10

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Google高級副總裁Hiroshi Lockheimer日前罕有地在Twitter發文，抨擊蘋果的iMessage只供蘋果用戶使用的策略，變相是排擠同業。（AFP）

蘋果自家開發的即時通訊服務iMessage，僅適用於搭載iOS 5與OS X Mountain Lion以上系統版本的蘋果裝置使用。Google高級副總裁Hiroshi Lockheimer日前罕有地在Twitter發文，抨擊蘋果的iMessage只供蘋果用戶使用的策略，變相是排擠同業。

【蘋果動向】蘋果最平5G機？ 彭博：iPhone SE 3最快春季發布會亮相

Lockheimer引述《華爾街日報》的一則報道，內容指蘋果的iMessage在訊息App上，會顯示為藍色，但若是有其他平台（如Android手機）的用戶傳送訊息，則會變成綠色。然而，這個策略似乎在美國青少年認同中頗為成功，報道中的一名女學生坦言雖然無法理解原因，但看到綠色訊息確實會覺得奇怪。對此，Lockheimer認為蘋果將人性和公平作為行銷核心，但讓iMeesage不能在其他平台使用，指策略對其他同業並不公平。

【Apple】瀏海終於消失？ 傳蘋果iPhone 14出現重大改變

Lockheimer也認為，蘋果應該開發更符合「RCS」標準（Rich Communications Services）的iMeesage。該標準是一個訊息App的標準，且在2016年後逐步開始通用，其主要內容，包括各平台App的操作體驗能保持一致，如圖片的傳輸標準，且允許用戶在所有網絡裝置平台使用相同的功能。

Android的Twitter官方帳號隨後也引述Lockheimer發言，認為iMessage不應以壟斷策略獲利，且「傳訊息」的目的應是將用戶連繫在一起，呼籲蘋果應該一同「修正」這項問題，以減少青少年購買iPhone的壓力。

【Google】Google仿效蘋果 添手錶「隔空快速解鎖」新功能

責任編輯：廖淑瑩

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