【虛擬展覽】主教山配水庫暫停開放 發展局：市民可觀賞360度虛擬導覽

俗稱主教山配水庫的前深水埗配水庫，去年年底開始有限度開放予市民參觀，因應疫情發展，現時已暫停開放，導賞團亦暫時停辦。發展局表示，有興趣的市民仍可透過水務署的360度虛擬導覽（按此連結），認識配水庫的歷史和特色。

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發展局局長黃偉綸透過網誌表示，早前在導賞團舉辦期間，受訪的參加者都滿意水務署的安排，認為配水庫很值得參觀，亦令他們認識水務署以往的運作及水務建築的歷史。至於配水庫的長遠保育和活化方案，發展局會研究，務求讓市民可享用這個地方。

他引述水務署工程師表示，署方在籌辦導賞活動時，翻查不少配水庫的資料及圖則，提到配水庫多個值得欣賞的地方，包括歷史建築特色，以至配水庫保留的功能構件等。水務署向古物古蹟辦事處尋求意見後，亦進行多項臨時加固和整理工程。為配合舉辦導賞團，水務署進行多項改善工程，例如內部照明、通風和消防設備及架高地台通道等。

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責任編輯：龍紀瑩