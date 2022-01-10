【美國債息】麥樸思：市場低估通脹風險　美國債息會更高

▲ 麥樸思：市場低估通脹風險 美國債息會更高

美國10年期債息一度突破1.8厘，有「新興市場之父」稱號、Mobius Capital Parners創辦人之一的麥樸思（Mark Mobius）表示，美國債息仍有上升空間，因為市場低估了通脹風險。

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市場預期12月CPI按年升7%，麥樸思接受外電訪問時表示，（美國10年期債息）收益率能夠更加高，因為投資者不會購買遠低於年通脹率的國債。

麥樸思指，如果考慮到美國的貨幣供應量去年增加了30%以上，便要預計價格會上漲如此多。他又指，隨著收益率上升，那些沒有賺錢的科技公司的價值將下降，而賺錢和派息的科技公司將表現出色。

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