【三星新機】三星Galaxy S22系列　外型疑提早曝光

▲ 早前有外國科技YouTuber「Unbox Therapy」在平台上，分享疑似三星Galaxy S22系列的模型影片，令Galaxy S22系列機款外型提早曝光。（官網圖）。

因供應鏈問題持續，三星（Samsung）Galaxy S22系列將上市時間一推再推。但早前外國科技YouTuber「Unbox Therapy」就在平台上，分享疑似三星Galaxy S22系列的模型影片，令Galaxy S22系列機款外型提早曝光。雖然Unbox Thrrapy隨即將其影片下架，但卻馬上被其他網友備份再重新上傳至YouTube。

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Unbox Therapy在影片中展示了三款手機，分別是：Galaxy S22、Galaxy S22 Plus及Galaxy S22 Ultra。當中Galaxy S22和Galaxy S22 Plus兩種機款外型設計與去年的Galaxy S21相似，Galaxy S22屏幕約6.1吋，而S22 Plus預計為6.55吋。相機設於機背的左上方，兩者皆搭配三鏡頭相機，包括 5,000萬像素主鏡頭，以及超廣角鏡頭和長焦鏡頭。



而S22 Ultra則採用Galaxy Note風格設計，機身呈方形，側面內置SPen支架，並搭配四鏡頭相機，包括一個1.08億像素主感測器、1,200萬像素超廣角鏡頭、1,000萬像素長焦鏡頭以及1,000萬像素潛望鏡頭。

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責任編輯：黃顯晴