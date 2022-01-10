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【三星新機】三星Galaxy S22系列　外型疑提早曝光

科技 17:23 2022/01/10

分享：

早前有外國科技YouTuber「Unbox Therapy」在平台上，分享疑似三星Galaxy S22系列的模型影片，令Galaxy S22系列機款外型提早曝光。（官網圖）。

因供應鏈問題持續，三星（Samsung）Galaxy S22系列將上市時間一推再推。但早前外國科技YouTuber「Unbox Therapy」就在平台上，分享疑似三星Galaxy S22系列的模型影片，令Galaxy S22系列機款外型提早曝光。雖然Unbox Thrrapy隨即將其影片下架，但卻馬上被其他網友備份再重新上傳至YouTube。

【手機大戰】OnePlus 10 Pro外觀曝光　本月11日登場

【網絡安全】iOS 14曝HomeKit App出現漏洞　至今仍未完全修復
 
Unbox Therapy在影片中展示了三款手機，分別是：Galaxy S22、Galaxy S22 Plus及Galaxy S22 Ultra。當中Galaxy S22和Galaxy S22 Plus兩種機款外型設計與去年的Galaxy S21相似，Galaxy S22屏幕約6.1吋，而S22 Plus預計為6.55吋。相機設於機背的左上方，兩者皆搭配三鏡頭相機，包括 5,000萬像素主鏡頭，以及超廣角鏡頭和長焦鏡頭。
 
而S22 Ultra則採用Galaxy Note風格設計，機身呈方形，側面內置SPen支架，並搭配四鏡頭相機，包括一個1.08億像素主感測器、1,200萬像素超廣角鏡頭、1,000萬像素長焦鏡頭以及1,000萬像素潛望鏡頭。

【OPPO新機】OPPO Reno7新年版賀歲手機　內地市場今起預售

責任編輯：黃顯晴

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