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亞洲首富7.7億收購紐約文華東方 較07年估值大跌

環球社會熱點 17:26 2022/01/10

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新冠肺炎疫情重創全球經濟，尤其影響航空、酒店及旅遊業最受影響。亞洲首富、印度信實工業集團創始人兼董事長安巴尼最近以9,820萬美元（約7.7億港元）收購美國紐約市文華東方酒店控股權權，遠較2007年所估值的3.4億美元（26.5億港元）低一大截。

南韓2021年泡菜出口額近12.5億 創歷史新高 【下一頁】

亞洲首富、印度信實工業集團（Reliance Industries） 創始人兼董事長安巴尼（Mukesh Ambani）上周六（7日）宣布，以9,820萬美元（約7.7億港元）收購紐約市文華東方酒店母公司、由杜拜投資公司（Investment Corporation of Dubai）間接持有的73.4%控股權。

杜拜投資公司（ICD）是杜拜政府主要投資機構，該公司於2015年收購紐約市文華東方酒店；根據最新年度報告，截至去年3月，文華東方酒店集團仍持有該酒店25%股份。

信實工業集團指，交易預料在3月底完成，並計劃以相同估值，向其他股東收購剩餘股權。

全球糧食價格去年升近3成 創10年新高 【下一頁】

據文華東方酒店2007年的股東報告顯示，該酒店當時估值高達3.4億美元（26.5億港元），如今收購價僅及當年的4分1價值。

與大多數酒店一樣，文華東方酒店受到新冠肺炎疫情嚴重打撃。信實工業集團上周六提交的文件顯示，紐約市文華東方酒店2018年及2019年分別為1.15億美元（8.97億港元）及1.13億美元（8.8億港元）收入，但於2020年僅有1,500萬美元收入（1.17億港元），收益嚴重縮水。

據悉，信實工業集團目前持有五星級酒店集團Oberoi Hotels及Stoke Park股份。

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責任編輯：郭麗明

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