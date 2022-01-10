精選4厘藍籌高息股　孫運喜用四個準則嚴選呢3隻

市場資金轉投傳統經濟股，特別是估值低、股息高的股份。《iMoney》主編孫運喜指，揀高息股要有四個準則（見下），按此準則，精選了3隻高息藍籌給投資者參考。

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高息股四大準則：

股息率高

股息增長率佳

估值便宜

技術走勢強

嚴選三隻高息藍籌股：

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高息股得寵