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精選4厘藍籌高息股　孫運喜用四個準則嚴選呢3隻

股市 17:15 2022/01/10

分享：

市場資金轉投傳統經濟股，特別是估值低、股息高的股份。《iMoney》主編孫運喜指，揀高息股要有四個準則（見下），按此準則，精選了3隻高息藍籌給投資者參考。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周部署*【按此速睇－附time code】

高息股四大準則：

  • 股息率高
  • 股息增長率佳
  • 估值便宜
  • 技術走勢強

嚴選三隻高息藍籌股：

瀏覽全文：（收費文章）

高息股得寵

欄名 : 3分鐘睇股

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