精選4厘藍籌高息股 孫運喜用四個準則嚴選呢3隻 股市 17:15 2022/01/10 分享： 市場資金轉投傳統經濟股，特別是估值低、股息高的股份。《iMoney》主編孫運喜指，揀高息股要有四個準則（見下），按此準則，精選了3隻高息藍籌給投資者參考。 *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周部署*【按此速睇－附time code】 高息股四大準則： 股息率高 股息增長率佳 估值便宜 技術走勢強 嚴選三隻高息藍籌股： 中行 （03988） 建行 （00939） 中移動 （00941） 瀏覽全文：（收費文章） 高息股得寵 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 長和（00001）升逾2%值得跟進 憧憬李嘉誠父子增持 今日 長和（00001）升逾2%值得跟進 憧憬李嘉誠父子增持 滙豐（00005）股價破頂 恒生（00011）可跟進？ 今日 滙豐（00005）股價破頂 恒生（00011）可跟進？ 中國聯塑2128續升逾半成 話你知基建股、水泥股邊隻值搏 今日 中國聯塑2128續升逾半成 話你知基建股、水泥股邊隻值搏 龍湖960股價一度破頂 分柝上市前景點睇？ 今日 龍湖960股價一度破頂 分柝上市前景點睇？ 內房股今年走勢分析即睇 話你知邊隻可考慮邊隻要避開 今日 內房股今年走勢分析即睇 話你知邊隻可考慮邊隻要避開 傳統經濟股 估值便宜 藍籌股 孫運喜 經濟