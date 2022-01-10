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【新股IPO】北芯生命科技傳最快月內闖關 集資3億美元

股樓投資 17:29 2022/01/10

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消息指，內地醫療器械企業深圳北芯生命科技最快在月內闖關，並於短期內展開招股，預計集資約3億美元。北芯生命於去年8月遞交上市申請，保薦人為高盛及中金公司。

根據北芯生命初步招股文件顯示，公司目前有16個介入式心血管產品及具有全球專利的在研產品，上市前投資者包紅杉資本中國、德誠資本、國投創合基金及啟明創投等，於2021年首季錄得收入475.3萬元人民幣及虧損2,569.3萬元人民幣。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

北芯生命成立於2015年12月，總部位於深圳市。北芯生命致力於打造高性能有源介入醫療器械技術創新平台，截至去年5月已進行了6輪融資，投資包括紅杉資本、泰格醫藥、啟明創投、泰煜投資、國投創合、松禾資本、荷塘創投、倚鋒資本夏爾巴投資、夏爾巴投資、德誠資本、硅基仿生等。2020年4月和12月北芯生命則進行了B+輪和C輪融資。

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2021年5月26日北芯生命最新一輪融資中，廈門國興投資為唯一投資方，但金額未有披露。完成融資後，今年6月北芯生命完成股份制改造，7月30日注冊資本增值1.8億元。股權機構上，CEO宋亮為北芯生命大股東，直接持有18.68%股份

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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記者：張以正

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