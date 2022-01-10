【ESG】ESG零售基金總額突破1萬億港元 綠色產品逆市受捧

▲ 晨星指，綠色浪潮持續，令截至去年底本港ESG零售基金總額突破1萬億港元關。

綠色金融產品持續為亮點投資，據晨星的最新統計，在港的ESG（環境、社會及管冶）零售基金，截至去年底的總資產值已突破1萬億港元，驟增至約1283.69億美元（折合逾10012億港元），再創新紀錄。晨星發言人今天回應本報查詢表示，該資產總額是計及期內77隻ESG零售基金所得，當中已包括在港交所 （00388） 掛牌的3隻ETF產品。

若只以一個月計，去年12月全球飽受Omicron肆虐所累，但單月ESG基金的總額亦逆巿增加約38.57億美元（或300億港元），因截至11月底的ESG產品總額達1245.12億美元（或逾9711億港元），年底已達1283.69億美元。此外，去年第4季的資產值亦按季增加約123.69億美元（或964億港元）。倘以2020年在港ESG基金資產總值僅約861億美元計，去年底數字為1283億美元，意味一年驟增422億美元（約3295億港元），以升幅計，1年上升49%。

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綜合分析指，綠色基金逆市受捧有3大主因，包括：（1）企業爭相轉型減碳；（2）歐美股票較多ESG選擇，受惠兩地大牛市，刺激相關綠色基金的資產升值；（3）聯合國氣候峰會令散戶更關注環保，願為救地球出一分力。

此外，新年開局港銀即搶攻綠色金金融產品商機，信銀國際回應本報查詢指，該行現時代銷11隻ESG基金，當中較多為股票基金，其中有兩隻提供派息，可滿足穩健投資者需求。而代銷的ESG基金，最低投資額為2萬元，客戶也可選擇「月供投資計劃」，每月最低認購金額只需2000元。

談及ESG基金優惠，信銀國際發言人透露，旗下私人銀行客戶、以及CITICdiamond客，現時透過網上渠道認購基金，可享基金認購費優惠0.88%；其他客戶透過「inMotion 動感銀行」買基金，認購費一律為1%。該行一直積極參與綠色金融發展，增添代銷ESG基金，冀為客戶提供更多元化投資選擇。發言人又表示，該行將繼續與國際著名基金公司緊密合作，舉辦ESG主題講座，幫助客戶增加對ESG市場趨勢及前景的認識，以及進一步了解綠色金融，從而抓緊投資機會。

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另方面，證監會早前回應本報查詢指，關於環境、社會及管治基金（ESG基金），自2019年來，在香港向公眾發售的ESG基金數目已上升超過一倍。由去年初至9月底的九個月期間，獲證監會認可的ESG零售基金數量由37隻增加至68隻。期內，ESG零售基金的總資產淨值亦上升逾六成，由去年初大約740億美元，上升至去年9月底大約1160億美元。

發言人又說，證監會網頁的資料庫近日亦已進一步列出ESG基金的主要特點，以便投資者更加了解這些產品，並作出有根據的投資決定。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪