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【疫下職場】沃爾瑪縮短染疫員工有薪病期 低收入階層無奈工作、健康二揀一？

商業 17:09 2022/01/10

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因應美國疾病控制及預防中心（CDC）隔離建議，美國兩大零售商沃爾瑪（Walmart）及亞馬遜（Amazon）把受感染疫情或隔離的員工有薪假減至一周。有研究憂慮長此下去，低收入人士要在工作或健康作出選擇。

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綜合外電報道，美國疾病控制和預防中心上週更新建議，指出人們在感染新冠肺炎後，應隔離 5 天，而不是 10 天。隨即沃爾瑪把相關的有薪假由2星期，減至1星期。

另外，有公司正在考慮調整他們在疫情期間的病假日數，例如美國最大雜貨連鎖店 Kroger，已實施若未接種疫苗的工人若受感染，將不會有資格獲得兩週的有薪緊急病假。

為保收入　寧抱病上班

不過，在Omicron 變種病毒株影響之下，美國數以百萬計的工入收入受壓。當企業不向員工提供有薪病假，他們便需要在健康和薪水之間做出選擇。 哈佛肯尼迪政府學院公共政策教授Daniel Schneider 表示：「由於更多員工患病導致勞工短缺，令整體工作壓力增加，而且他們生病時，又更不願意請病假。」因為工人不願意收入減少。

【Omicron肆虐】美國零售商人手嚴重不足　縮減營業時間成出路

Daniel Schneider 更指出，更重要的是，享有有薪病假的工人比例，在疫情爆發前後幾乎沒有變化。去年秋天，哈佛 Shift Project 對約 6,600 名低收入工人進行了調查，上月報告數據指有 65% 工人抱病時還繼續工作。雖然比例已比沒有疫情時的85%少，但也遠高於公共衛生危機水平。

責任編輯：向頌勤

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