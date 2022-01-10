【樓市熱話】港男計劃明年結婚 擔心買樓用盡積蓄 租樓又怕不划算 未來或會移民感困擾

結婚是人生大事，然而要煩的可能不但是結婚的儀式，更要考慮婚後的住屋問題，究竟要租樓還是買樓是不少夫婦首要面對的難題。近日有網民於網上討論區「高登」發文，指自己經已求婚，並會在下年結婚，然而他們現時卻面對租樓還是買樓的難題，因而感到十分苦惱。

樓主指自己與另一半將於下年結婚，而若要買樓，他們便應會用盡所有的儲蓄，但樓主認為現時香港的環境形勢並不是太好，買樓是一場很大的賭博，但若租樓，一個2房單位也需1萬4以上，他又感到不划算，最後樓主指他們有機會在將來選擇移民，因此不知如何是好。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「除非決定一定會移民，否則不論如何也應該要買樓。」，「其實若資金不足，也不一定需要2房。」，也有人指，「為甚麼經常會有人有租樓不划算的想法？」。

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另有網民指，「即使你他日會移居外地，也需要先租地方居住，適應了當地生活才會長期定居和買樓，而若現時買樓，將來你移居時再放租出去，也算是留了後路給自己。」。

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責任編輯：關海儀