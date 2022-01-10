▲ 【大行報告】野村：吉利175今年銷售目標較該行高近4% 料高端車款佔銷量四成

吉利汽車 （00175） 等傳統車企去年受到芯片短缺衝擊，野村認為，供應鏈瓶頸短期仍是汽車生產的挑戰，但吉利汽車上月銷量按月增長17%，反映出貨量已持續改善，而吉利管理層已訂立一個較進取的銷售目標，2022年銷售目標165萬輛，按年增長24%，較該行估計的159萬輛高3.7%，前提是汽車零部件供應沒有進一步惡化，及疫情未有再造成停產。

野村稱，今年汽車出貨量改善是相當重要，可緩和原材料成本持續上升的壓力，同時產品組合亦有改變，更新及更高價的車款佔比增加，如領克（Lynk），有助紓緩利潤率的壓力。

該行估計，吉利汽車單價今年料增長13%，因極氪（Zeekr）、領克、中國星系列等佔比較高，料這些高端車款合共佔吉利今年總銷量四成，但該行仍將吉利2022至2023年毛利率降低25點子。

野村因應吉利發行新股以提高Zeekr持股，因此降低2021至2023年每股盈利預測4%至6%。不過，長遠來看，相信吉利繼續是內地領先的本土車廠，料公司在內地電動車市場的滲透率會逐步提高。野村降低吉利目標價13.7%至23.9元，並將電動車及傳統燃油汽車的價值分開，維持「買入」。

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