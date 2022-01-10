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【內房危機】 當代置業境外債涉逾百億 債權人要求提早償還 今早復牌高開後倒跌4成

股樓投資 16:54 2022/01/10

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當代置業（01107）遭債權人要求提早償還近13.5億美元（約105億港元）境外優先票據及/或採取強制執行行動，公司指一直在與相關票據持有人磋商。股份自去年10月21日起停牌，到今早（10日）復牌，股價高開逾18%即轉跌，曾急挫42.6%，低見0.218元，收報0.228元，仍跌40%。

另外，公司指，集團同時接獲其他債務責任的債權人通知，要求提早償還其他債務或採取強制執行行動。一名債權人因相關款項未獲支付而要求提早償還其與公司附屬公司及公司訂立的融資協議，未償還本金額及應計利息約2,360萬美元。公司指，一直與該債權人討論豁免加快償還或強制執行行動。

【比亞迪 1211】 南韓雙龍汽車攜手比亞迪 合作研發動力電池【見下頁

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公司稱已委任財務顧問，以協助其持續評估集團的流動資金狀況，及制定顧及境內外利益相關者利益的整體規劃，採取可行補救措施，同時會密切監察該情況並就重大進展適時向市場作出更新。

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記者：郭秀慧

經濟 復牌 當代置業（01107）

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