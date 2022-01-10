【金球獎2022】《魷魚遊戲》奪最佳男配 吳永洙成南韓首人

南韓劇集《魷魚遊戲》去年風靡全球，演員吳永洙飾演劇中老人一角大獲好評。金球獎香港時間周一（10日）舉行第79屆頒獎典禮，吳永洙憑《魷魚遊戲》奪劇集類最佳男配角，是首名奪得金球獎的南韓演員。飾演《魷魚遊戲》主角的南韓演員李政宰亦獲金球獎男主角提名，惟未獲獎。

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現年78歲的吳永洙力壓3次入圍金球獎提名的Kieran Culkin等人，獲得第79屆金球獎劇集劇情類最佳男配角獎。吳永洙成首名奪得金球獎的南韓演，此前僅得韓裔演員Sandra Oh及Awkwafina奪得。

據報金球獎此前規定英語對白少於50%的電影都列入外語片範疇，因此2020年奉俊昊執導的《寄生蟲》及2021年《農情家園》（Minari），都只能競逐最佳外語片獎，非英語為主劇集入圍最佳作品屬首次。

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是次入圍同獎演員包括《乜都得教練》（Ted Lasso）的Brett Goldstein，以及《晨早直播室》（The Morning Show）的Billy Crudup及Mark Duplass。

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南韓影帝李政宰亦憑《魷魚遊戲》演出，獲得劇集劇情類最佳男主角提名，劇集《魷魚遊戲》亦入圍最佳劇集（劇情類）提名，但皆未獲獎。美劇《傳媒家族繼承人》（Succession）及當中主演Jeremy Strong獲得獎項。

惟今屆金球獎因被揭種族性別歧視、貪污腐敗等多宗醜聞，被多方抵制。主辦方其後再宣布因疫情原因，不會邀請名人媒體出席，吳永洙及李政宰等亦未有出席頒獎典禮。是次金球獎亦未有安排直播，僅在官網公布獲獎名單。

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責任編輯：李俊儀