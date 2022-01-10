【異動股】世茂急升近兩成　傳與萬科商討資產處置

《REDD》引述消息報道，萬科(02202)與世茂(00813) 近期正在洽談資產處置。世茂股價午後飆升，一度飆25.7%高見5.91元，全日仍升近兩成。

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至於世茂債價亦跟升，《彭博》數據顯示，世茂7月份到期的美元債每1美元面值買價上漲3美仙，至47.6美仙。另在上海上市的世茂股份(滬：600823)漲停。

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