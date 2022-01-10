【2022部署】大摩指今年目標尋求結構性增長機遇　推薦6大股份

摩根士丹利發表2022中國行業報告，指今年目標尋找結構性增長機遇，順序看好中國中車(01766)在內6股 。

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大摩稱，內地推出逆週期寬鬆，預期基建支出上升，將部分抵銷疲軟的房地產投資，預期今年下半年起建築活動開始逐步恢復。該行又預期，鐵路招標和交付已準備好明年從底部明顯反彈，未來鐵路需求將大幅反彈，幫助鐵路股盈利復甦。



該行對明年中國製造業資本支出保持樂觀預測，固定資產投資(FAI)在2020至2021年平均增長約5%後，料按年將增長7%。

大摩順序看好6股：

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