【樓市故事】外區客搬入將軍澳幫家人湊小朋友　親情打動業主減價賣天晉一房

去年樓市勢旺，樓價也跟升，其中將軍澳區更是跑贏大市，錄得大量成交及樓價升幅，最近卻有業主減價出售單位。利嘉閣地產蔡庭勇表示，將軍澳海天晉6A座中層C室，實用面積約368方呎，採一房間隔，外望開揚內園景。單位原開價800萬元，經議價後減價12萬元或約1.5%，最終以788萬元成功易手，折合實用面積呎價約21,413元。

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蔡庭勇指，買家為外區家庭客，而家人則住在將軍澳，為方便家人幫忙照顧家中的小孩，故首選將軍澳區的物業。買家置業預算為800萬元或以下，經物色後，鎖定將軍澳南的一房單位，由於上述物業發展商為新鴻基，物業質素有保證，便隨即與業主議價，並成功打動業主減價放售單位。

據了解，原業主於2016年4月，以約452.7萬元購入上述單位，持貨約5年，現轉手帳面獲利335.3萬元或約74%。代理補充，上述為屋苑本月首宗二手成交個案，現約有10個放盤提供，叫價由800萬元起。

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