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【大行報告】電動車高增長+刀片電池外銷　券商予比亞迪目標價459元

16:42 2022/01/10

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比亞迪 （01211） 的新能源乘用車去年全年銷量達59.4萬輛，按年增長232%，遠超原先40萬輛的銷售目標。券商繼續看好比亞迪今年電動車銷售動能，加上刀片電池外銷潛力。有中資券商予比亞迪目標價459元，較最新收市價245.6元，潛在漲幅接近九成。

比亞迪與自動駕駛初企組合資企業，部署智能駕駛技術

瑞銀：預計強勁銷售持續

瑞銀發表報告，將比亞迪評級由「賣出」升至「買入」，目標價由144元大幅調高122%至320元。報告指，比亞迪上季以每月9萬輛電動車的銷量，打消該行對其競爭加劇和市場份額下降的擔憂，預計強勁銷量會在今年持續下去。

瑞銀又指，純電動e平台3.0和海洋系列可以成為比亞迪今年進一步增長的動力，刀片電池也可能達到大規模對外銷售轉折點。該行預計，比亞迪今年將有20%的外部銷售，之後將會再增加。

招商證券：料比亞迪全年銷量達150萬輛

招商證券國際發表報告指，看好比亞迪產能逐步釋放後訂單兌現，明年純電+DMi產品線持續爆發，智能化領域加速突破，公司2022年新能源車銷量目標高達150萬輛，維持公司買入評級，按分部加總估值法，維持公司目標價385元，相當於2.9倍2022年市銷率。

天風證券：予目標價459元

天風證券表示，比亞迪深度布局新能源汽車產業鏈，技術先進、品牌完善、產品豐富，料銷量將高速增長。另外，又看好刀片電池的外供，將成為第二增長曲線。預計2021年至2023年，營業收入分別1945/3269/4296億元，歸母淨利潤分別36.0/96.6/146.5億元，採用分部估值，以2022年分部營收為基礎，對應市值13376億元，首次覆蓋，給予「買入」評級，2022年目標價459元。

比亞迪  （01211）  288買入可再買入溝淡嗎？《開市追揸沽》為你分析市況【開市追揸沽】（附time code）

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